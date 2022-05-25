İbrahim Kahveci: Merkez dövizleri satmadıysa 20 milyar dolar nerede?

BDDK verilerine göre Kur Korumalı Mevduat tutarı 13 Mayıs haftasında 848 milyar 870 milyon liraya ulaştı. Dolar bazında yaklaşık ederi 55 milyar dolar civarı… Bu mevduatın yaklaşık yarı kısmı döviz bozdurarak KKM hesabına geçenlerden oluşuyor. Yani tam da bu bozdurulan dövizlerin MB’de olması gerekiyor. Ama yok… Şimdi bam teline gelelim. Merkez Bankası bu dövizi arka kapı yöntemi ile satmış olacak.

Aralık 2021’de başlayan KKM sistemi haftasında MB verilerine göre YP mevduatı 265,6 milyar dolardı. Bu rakam şimdi 241,6 milyar dolar seviyesinde. Parite etkisi dikkate alınmadan yaklaşık rakamları veriyorum. Bunu biraz daha açayım: Millet ve şirketler döviz bozdurdu ve KKM hesaplarına yatırdı… Yaklaşık 25-27 milyar dolar bu şekilde bozuldu. İyi ama aynı dövizleri Merkez Bankası arka kapı yöntemi ile sattı. Ya da satmadı ise Merkez’de bu dövizler yok…

Soru iki şekilde: Merkez bu dövizleri satmadı ise bu 20 milyar dolar nerede? Merkez bu dövizleri sattı ise bu dövizi kimler aldı ve neden bankalara yatırmadı? O zaman tekrar soralım: Bu 20 milyar dolara ne oldu?

İbrahim Kahveci’nin yazısı