İbrahim Kahveci: Meğer suçlu kasapmış

Göz göre göre geldi. Et fiyatlarının patlayacağını geçen yıl eylül ayından beri sürekli tekrarladım durdum. Kabak gibi ortadaydı her şey…

Yemin ederim kayda geçsin diye defalarca hiç usanmadan yazdım, defalarca TV’lerde bunu anlattım.

Ama ne çare… Meğer et fiyatlarında suçlu kasapmış.

Bakın Rekabet Kurumu derhal devreye girdi.

Zaten Rekabet Kurumu son yıllarda ‘Hükümetin Sorunlarını Örtme Kurumu-HSÖK gibi oldu. Hükümet nerede sorun yaşıyorsa Rekabet Kurumu devreye girerek orada bir suçlu ilan ediyor.

Hatırlayın 2018-19 yılını… Soğan-patates teröristlerinin peşine düşenlerden biri de Rekabet Kurumu olmuştu. Oysa aynı Rekabet Kurumu 2 ay kadar öncesinde 2016’dan beri süren incelemesini tamamlayıp “soğan-patates piyasasında stokçu yok, eksik rekabet yok” diye raporunu ilan etmişti.

Sonra ne mi oldu? Ben Rekabet Kurumu’nun o raporunu açıklayınca Rekabet Kurumu kendi raporunu yalanladı… Böyle raporumuz yok dedi… (Not:Hâlâ o raporu saklıyorum)

Mantık bu.. seviye bu.

Sen süt fiyatına müdahale et ve sonra et fiyatları uçtu diye kasabı suçlu ilan et…

Gerçekten de madem bitkiler de canlı bu kurban bayramında karpuz keseriz artık.

İbrahim Kahveci’nin yazısı