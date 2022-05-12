İbrahim Kahveci: Konut meselesinde üç aşama ve üç öneri

Tek aklın bir sorun çözemediği gibi sorunları daha artırdığı bir dönem yaşıyoruz. Konut ve kira fiyatları kimsenin karşılayacak gücünün olmadığı bir seviyeye geldi. Üstüne bir de gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar eklendi.

Nasıl çözülecek bu konut sorunu? Üç aşama ve üç öneri:

Öncelikle yabancıya satıştan tutunda yabancıların rahatça kaçak vs yollarla geldikleri ‘açık kapı’ politikası terk edilmeli. Yaklaşık 10 milyon nüfustan 2-2,5 milyon konut arz fazlası oluşturulmalı.

Kamu arsa desteği ile maliyetleri düşürebilir. Ya da yıkıp-yeniden yapımda daha aktif rol alarak maliyet düşürebilir.

Bir başkasının barınma hakkını rant kapısı görenleri vergi yoluyla satışa zorlayabilir.

Tabii ki bu yollar sadece ilk giriş; bu işin kredi/faiz yöntemi ile tek kalemde çözülmesini beklemek daha büyük facia değil mi?

İbrahim Kahveci’nin yazısı