İbrahim Kahveci: Köle bile bu kadar ucuz olamazdı

Halka açık şirketlerin yılın ilk yarı sonuçları açıklanıyor. Şirketlerin karlarında adeta patlama var. Nerede ise her sektörde yer alan her şirketin bilançosu inanılmaz şekilde geliyor. Kar kalemlerinde ister faaliyetten olsun isterse faaliyet dışından olsun hepsi inanılmaz sonuçlar veriyor. Enerjiden perakendeye veya sanayiye her yerde bunu görüyoruz. Ama detaylara baktığımızda bir fark daha var: Faaliyet giderlerinde personelde müthiş tasarruf edilmiş. Aynı personele maaş verirken elini tutan şirketler satışlarda zamları gayet iyi yapmış. Elbette burada asıl suçlu şirketler değil… Ortamı bu hale getiren ve riskleri artıran makro yönetim. Risk artışı fiyat artışlarını da ayrıca tetiklemiş. Oysa kendini riskten koruyamayan ve hem ücrette hem de tüketimde büyük mağduriyet yaşayan tek kesim olmuş: ÇALIŞANLAR…

Ne demişler…. Siz bilirsiniz. Köle bile bu kadar ucuz olamazdı…

İbrahim Kahveci’nin yazısı