İbrahim Kahveci: Gemileri karadan yürütmek yerine ‘akıl yürütmek’ yeterli olabilir

Önceki gün İTO iftarında H&M Bakanı Nureddin Nebati “Gerekirse gemileri karadan yürütürüz” demiş. Bence gemileri karadan yürütmek yerine ‘akıl yürütmek’ yeterli olabilir. Gelin beraber düşünelim: BDDK verilerine göre bankaların toplam kredileri 5 trilyon 168 milyar lira. Bu kredilerin içinde en büyük kalem 1 trilyon 067 milyar lira ile işletme kredileri yer alıyor. İkinci ve üçüncü kredi kalemleri ise, 784 milyar lira ile tüketici kredileri ve 709 milyar lira ile taksitli ticari krediler yer alıyor.

Merkez Bankası geçen haftanın son günü aldığı karar ile artık kredilerden de karşılık almaya başlayacağını ilan etti. Açıklamaya göre işletme kredileri kesilmek isteniyor: Yatırımlar sürsün ama işletme kredileri ile şirketler rahat işlem yapmasın. Sadece ve sadece dış borcun kur zararı 2,9 trilyon lira. Hiç aklınız alıyor mu? Üretim-yatırım için bütün faizleri sıfırlasanız maliyetiniz 50-100 milyar lira. Ama siz gidip faizleri suni şekilde indirip kurları zıplatıyorsunuz ve sadece dış borçta 2,9 trilyon lira zarara yol açıyorsunuz.

Sorarım size: Bu politikanın neresinde ne akıl var? Gerçekten bir akıl var mı? Ben en başından beri hiç anlamış değilim.

İbrahim Kahveci’nin yazısı