İbrahim Kahveci: Geçmişten tek fark iktidarın yıkımı başarı olarak satması

Ülkemiz temel olarak son 40 yılın ikinci büyük enflasyon şokunu yaşıyor ama burada bir fark daha var. 1980-2000 arası dönemde yaşanan enflasyon şokunda temel olarak daha düşük bir işsizlik durumu vardı. (%8,2 ortalama) Ayrıca insanların önemli bir kısmı kırsalda tarımda kaldığı için zaruri harcamalarını ve geçinme durumlarını daha esnek sağlayabiliyordu.

Hem işsizlik düşük hem de kırsal imkanlar bugün maalesef yok; şehirde zaruri harcamalar geçim sıkıntısını daha yüksek hissettiriyor. İşsizlik oranı ise yüzde 12,0 görülse de aslında dün yazdığım gibi yüzde 20 bandında. Çünkü işgücüne katılım düşük; iş bulma ümidi kayboldu. Ama geçmişten belki de tek farkımız şu: Bu sefer yaşanan ekonomik yıkımı iktidar büyük ekonomi başarısı olarak topluma satıyor. Sorun kabul edilmediği gibi sorunu dile getirenler de başka türlü ifade ediliyor…

İbrahim Kahveci’nin yazısı