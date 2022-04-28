İbrahim Kahveci: Faizi düşüreceğiz diye çıkılan yolda faizleri yükselten nasıl bir yönetim olabilir ki?

2015 yılında eurobonda ödediğimiz faiz yüzde 4,88’den bu yılın mart ayında yüzde 8,77’ye gelmiş. Yabancıya ve yabancının parasına ödediğimiz faiz epeyce yükselmiş. Hani, “Hele şu kardeşinize bir yetkiyi verin, faiz vs nasıl uğraşılır görürsünüz” diyorduk ya… Onu da gördük mü?

Faizi düşüreceğiz diye çıkılan yolda faizleri yükselten nasıl bir yönetim olabilir ki? Faizcilere karşıyım deyip bankaların karını 9,2 milyar liradan 40,0 milyar liraya kim nasıl çıkartmayı başarabilir? (Ocak-Şubat 2021/2022) IMF’nin bile “Kendi ülkende, kendi vatandaşından kendi paranla borçlanacaksın” dediği kuralı bozup; iç borçlanmayı dahi ABD dolarına kim, neden çevirdi?

İbrahim Kahveci’nin yazısı