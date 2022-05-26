İbrahim Kahveci: Devlet şov peşinde

Ülkemizin en temel yatırım ihtiyaçlarını karşılaması gereken devlet tabiri caiz ise şov peşinde. Tarım için vermesi gereken destek yerine olmadık yere Hazine garantili yatırım yapıyor. Sulama yatırımı, gübre desteği yerine KKM hesaplarına para akıtıyor. Sokak röportajlarının simgesi haline gelen şu sözü hatırlayalım: “Çıkar cep telefonunu.”

Ekonomik sıkıntılardan ve gelecek korkusundan bahseden gençlere biraz daha ileri yaştakilerin söylediği sözdü… Güya cep telefonu iyiyse ekonomik sıkıntıdan bahsetme hakkı olamazmış. Şimdi aynı soruyu farklı mantıkla soralım: Temel ihtiyaçların zirveye çıktığı dönemde bu kadar gösteriş yatırımı neyin nesidir?

İbrahim Kahveci’nin yazısı