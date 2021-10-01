İbrahim Kahveci: Büyük fırsat heba oldu

Vladimir Putin 2000 yılında Rusya Devlet Başkanlığına seçildiğinde 260 milyar dolar ekonomik büyüklük ile 20. sırada bir ülke devralmıştı.

2019 yılı itibariyle Rusya 1,7 trilyon dolar GSYH büyüklüğü ile artık dünyanın 11. büyük ekonomisi durumuna geldi. (Dünya Bankası verileri)

Şimdi Putin için büyük lider diyebilir miyiz?

Ya da 2000 yılında 273 milyar dolar GSYH ile dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye, 2019 yılında 761 milyar dolar ile 19. sıraya gerileyince çok mu başarısız oldu?

Büyük liderliğin bir ölçüsü elbette ülkesindeki refah düzeyidir. Bu açıdan Türkiye maalesef iyi bir dönem geçirmemiştir.

Özellikle emsal ülkelere göre kıyasladığımızda büyük bir fırsatın heba olduğunu söyleyebiliriz. Ama asıl yitiklik potansiyele göre kayıplardır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı