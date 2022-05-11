İbrahim Kahveci: Bugün SGK çok daha perişan

Şimdi hastane önlerinde kuyruklar yok. Çünkü artık kuyruklar bilgisayarların içinde veya telefonlarda. Randevu almak zorundasınız. Peki, randevu için kaç gün bekliyorsunuz?

Eğer SSK hastanelerdeki kuyruklar yüzünden batmış ise bugün SGK çok daha perişan durumda. Kanser şüphesi için verilen randevunun DÖRT ay sonrası olduğunu yazmıştım. Ayrıca şunu not edelim: SSK hastanesinde o gün kuyruğa girenlerin büyük kısmı tedavi ediliyordu; şimdi kuyruğa bile giremiyorsunuz.

Hatta bir başka durumu daha izah edeyim: Şu anda hastanelerde tedavi araç-gereçlerinde bile çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunun ne olduğunu en fazla hasta olanlar biliyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı