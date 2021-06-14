Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Bizimle beraber evlatlarımız ödeyecek bu borçları!

Bakan’ın konuşması ve ödemeler ortada…

Köprü açılalı yapılan ödemeler ortada…


Ve ‘Kasadan tek kuruş çıkmayacak’ diyenler de iktidarda…

Acaba kime hesap sorulması gerekiyor?

Kim bu Milletin paralarını 3-5 müteahhide veriyor?

Japonların 1,2 milyar dolara yaptığı Osmangazi Köprüsüne faiz maliyetini+ kamulaştırma giderini en üst rakamdan ekleseniz 1,7 milyar dolar ediyor.

Bu köprüye kim 13 milyar dolar Hazine garantisi verdi?

Milleti kandırmayalım; yeter ki yanıltıcı ve yalan bilgiler vermeyelim.

Ne de olsa bizimle beraber evlatlarımız ödeyecek bu borçları.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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