İbrahim Kahveci: Birçok konuda Mehmet Şimşek bile Nebati’leşti diyebiliriz

Herkesin gözü kulağı bir yerlerde… Ne olacak diye merak edenler çok ama kimse bir şey bilmiyor.

Hatta bilmemenin ötesinde şu sıralar Dezenformasyon Merkezi denilen yer en fazla Mehmet Şimşek için çalışıyor. “Yok öyle demedi, yok bunu söylemedi vs vs”

Bakınız, bir yerde söylentiler çok artıyorsa o yerde şeffaflık sorunu var demektir. Gerçi Mehmet Şimşek Nureddin Nebati’den görev devralırken “rasyonellik ve şeffaflık” demişti.

Ama o günlerin üzerinden çok geçti. Hatta birçok konuda Mehmet Şimşek bile Nebati’leşti diyebiliriz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı