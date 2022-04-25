İbrahim Kahveci: Birçok Afrika ülkesi bile bizden kat be kat fazla büyüyor

Dünyanın en büyük ekonomi sıralamasında 20. sırayı bile kaybettik. Ama her cümlemiz ilk 10 ekonomiye girmeyi hedefliyor. Ve buna en yakınız vs. deniliyor.

Oysa 2015’de 16. sıradaydık ve artık 21. sıraya geriledik. Önümüzdeki yıl ise 23. sıraya düşeceğimiz nerede ise kesin.

Burada tek mesele ilk 20 ekonomik sıramızı kaybetmek değildir. Asıl mesele bizden küçük veya çok küçük olan ülkelerin bile hızla bize yaklaşmasıdır. Birçok Afrika ülkesi bile bizim kat be kat üzerimizde büyüme gösteriyor.

Başarısızlığı başarı olarak satmak nasıl bir şey?

İbrahim Kahveci’nin yazısı