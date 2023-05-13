İbrahim Kahveci: Başkanlık sistemi yoksulluk getirdi

Bundan 5 yıl önce… Erdoğan “Hele siz bu kardeşinize yetkiyi verin…” dediğinde 1 dolar 4,5 liraydı. Ama finansal göstergelerden daha çok reel göstergelere bakacağız.

Mesela 2018 Haziran ayında yıllık enflasyon %12,1 düzeyindeydi. Şimdi yıllık enflasyon %43,7 ama asıl durum şu:

Son 5 yılda (Erdoğan’ın Başkan olduğu dönem) toplam fiyat artışı %273,3 olurken önceki 5 yılda toplam fiyat artışı %53,9 olmuş.

Önceki 5 yılda gıda fiyat artışı %65,1’de kalırken Erdoğan’ın Başkanlık dönemi son 5 yılda gıda fiyat artışı %406,6’ya çıkmış. Tabii ki bunlar TÜİK tüketici fiyatı.

Nitekim Mayıs 2018’de açlık sınırı 1.686 lirayken Nisan 2023’de 10,136 liraya çıkarak tam yüzde 500 artış gösterdi. Kısaca çalışanlar açlık yoksulluk sınırının altında çalışmak zorunda kaldılar.

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2017 yılında ülkemizde 9 milyon 690 bin yoksul varken 2022 yılında bu yoksul sayısı 11 milyon 163 bine çıktı. Sürekli yoksulluk oranı da 2018 yılında %12,7 iken bu oran 2022 yılında %14,0’e çıktı.

Kısaca Başkanlık Sistemi Türkiye’ye yoksulluk getirdi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı