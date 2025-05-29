İBB'den Mustafa Akın yalanlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’a aylık 1,5 milyon lira maaş ödendiği iddiasını yalanladı.

Mustafa Akın. Fotoğraf: AA

Açıklamada Akın’ın 87 bin lira maaş ve tesis yönetim hizmeti veren İBB şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş.’den 42 bin 500 lira huzur hakkı aldığı bildirildi.

İBB’nin açıklaması şöyle:

İddia:

* Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’a İBB tarafından aylık 1,5 milyon lira maaş ödendiği, Etiler’de lüks evde yaşadığı, 10 iştirak şirketine danışman yapıldığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alındığı.

İBB’nin açıklaması:

* Mustafa Akın, İBB Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda daire başkanı olarak görev yapan bir devlet memurudur. Aylık maaşı 87 bin liradır.

* Sadece Boğaziçi Yönetim A.Ş.’de yönetim kurulu üyesidir ve bu görevden aldığı huzur hakkı 42 bin 500 liradır.

* Etiler’de lüks bir konutta değil, Etiler İBB lojmanlarında oturmaktadır.

* Mustafa Akın daha önce cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görev yapmış, sicili temiz, liyakatli bir kamu görevlisidir.

* Bu yalan haberler, kamuoyunu yanıltarak Mustafa Akın’ın haksız tutuklamasını meşrulaştırma ve kişisel itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır.

* Hem Mustafa Akın’ın ailesi kişisel olarak hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal olarak bu iftira ve yalanlara karşı gerekli hukuki girişimleri başlatmıştır.