İBB: Kamera sistemlerinin maksimum kayıt süresi 30 gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki başkanlık konutundaki kamera kayıtlarının yok edildiği iddiasını yalanladı.

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9 Mayıs’ta söz konusu kameraların harddisklerinin söküldüğü iddiasıyla gözaltına alınan İBB personeli Davut Bildik ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüte üye olma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kayıtları silme talimatı vermekle suçlanan İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın da İBB odaklı soruşturmaların dördüncü dalgasında gözaltına alınmış, dün tutuklanmıştı.

İBB Tekzip hesabından iddiaya dair açıklama şöyle:

İddia: Ekrem İmamoğlu, Rumeli Hisarı’ndaki konutundaki güvenlik kameralarının kayıtlarını Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın talimatıyla karartıldı. Harddiskler depoya kaçırıldı, deliller yok edildi.

İBB açıklaması:

* İddia edildiğinin aksine, kamera kayıtlarının karartıldığı ve delil yok edildiği yönünde hiçbir hukuki kanıt bulunmamaktadır. Olayın gerçek akışı şu şekildedir:

* 19 Mart 2025’te İBB yöneticilerine yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş, bu kapsamda konut da dahil olmak üzere birçok yerde arama ve el koyma kararları uygulanmıştır.

* Aramalar sırasında kamera kayıt cihazları kolluk kuvvetleri tarafından incelenmiş, delil olabilecek veriler toplanmıştır.

* Söz konusu kayıt cihazları, delil niteliği taşımayan unsurlar ayrıştırıldıktan sonra, rutin teknik süreç gereği İBB iştiraki İSBAK’a gönderilmiştir.

* İSBAK’ta yürütülen süreç, her zaman olduğu gibi standart teknik uygulamalar çerçevesindedir:

Kurumlardan gelen cihazlar atölyeye alınır ve test edilir.

Çalışır durumdaki cihazlar talebe göre başka projelerde değerlendirilir.

Arızalı ya da işlevsiz olanlar hurdaya ayrılır.

Bu işlem sırasında cihazların nereden geldiğine dair içerik bilgisi bilinmez.

‘Kamera sistemlerinin maksimum kayıt süresi 30 gündür’

* Kamera sistemlerinin doğası gereği maksimum kayıt süresi 30 gündür. Bu süreyi geçen kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. Dolayısıyla kayıtların silinmesi teknik olarak olağan ve önlenemez bir süreçtir.

’30 gün sonra istendi’

* Ancak 30 günlük kayıt süresinin sonrasında Emniyet birimleri cihazlara yeniden ihtiyaç duyduğunu resmi talepte iletmiş; işbirliği kapsamında cihazlar kendilerine teslim edilmiştir.

* Bu teslim sürecinde herhangi bir saklama, gizleme veya kaçırma söz konusu değildir. İSBAK’ın KVKK gereği gelen cihazların içindeki kayıtları inceleme ve depolama yetkisi de bulunmamaktadır.

* Bu süreçte İmamoğlu ya da ailesiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir kasıtlı eylem tespit edilememiştir. Tüm işlemler yasal sınırlar içinde, şeffaf şekilde ve ilgili birimlerle işbirliği halinde yürütülmüştür.

YALANLAR / GERÇEKLER



KONUTTAKİ KAMERALAR KARARTILDI YALANI



❌YALAN: Ekrem İmamoğlu, Rumeli Hisarı’ndaki konutundaki güvenlik kameralarının kayıtlarını Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın talimatıyla karartıldı. Harddiskler depoya kaçırıldı, deliller yok edildi yalanı.



✅GERÇEK:… — İBB Tekzip (@ibbtekzip) May 28, 2025



