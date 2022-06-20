İBB’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte bu gece yarısından yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış için yurttaşları uyardı.

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İBB, Twitter hesabından ‘İstanbulluların dikkatine’ notuyla şu uyarıyı paylaştı: “AKOM verilerine göre bu gece yarısı başlayıp yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak yağış beklenmekte. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir.”

Türkiye yeni haftaya da yağışlı havanın etkisiyle başlıyor. Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerinde olacak.