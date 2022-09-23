İBB, yolcuya el hareketi yapan şoförün toplu taşıma sertifikasını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İETT, yol tarifi soran yolcuya el hareketiyle kaba tavırlar sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasının iptal edildiğini duyurdu.

Görüntü: Twitter

İETT’nin sosyal medya hesabından şunlar kaydedildi: “Yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba davranışı kameralara yansıyan Özel Halk Otobüsü şoförünün toplu taşıma sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Bahçelievler’de bir kadın yolcunun, yol tarifi sorduğu İETT şoförü yaptığı yapmış ve kameraya yansıyan bu görüntü tepki çekmişti.