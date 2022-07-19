İBB, üniversitelilere ‘geri ödemesiz’ 4 bin 500 TL burs verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 TL katkıda bulunacak” dedi.

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Bir hafta önce, yüksek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) faizleri sosyal medyada paylaşıldı ve borçlar gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin sitemini paylaşarak “Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” demişti.

Bu açıklamadan birkaç gün sonra hükümet, konuyla ilgili çalışmaların ‘uzun süredir’ devam ettiğini iddia ederek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘müjdeyi‘ duyuracağını belirtmişti.

Dün akşam(18 Temmuz) Erdoğan, öğrenim kredisi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağını duyurdu. Ancak sosyal medyada, konuyu gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür yağdı.

İBB bursu ‘geri ödemesiz’ verecek

Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden İBB Başkanı İmamoğlu, ”İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL katkıda bulunacak. Faiz yok, enflasyon farkı yok! Çünkü geri ödemesiz. Gençlerin her zaman yanındayız” dedi.