İBB su sayaçlarını uzaktan okumaya başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pilot bölgelerde su sayaçlarını uzaktan okuyacak teknolojik uygulamaya hazirandan itibaren başlanacağını bildirdi.
İBB’nin açıklamasında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) pilot bölgelerde başlayacak uygulamasıyla hazirandan itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşılacağı belirtildi.
Fiziksel sayaç okumalardaki sorunların ortadan kalkacağı kaydedilen açıklamada, su aboneleri için başlayacak uygulamanın testlerin ardından doğalgaz sayaçlarında da uygulanmaya başlayacağı aktarıldı.
Pilot bölge olarak belirlenen Esenler, 15 Temmuz Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz Riva Mahallesi’nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi’ndeki faturalar artık uzaktan okunacak.