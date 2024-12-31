İBB duyurdu: Toplu ulaşım hatlarına geçici düzenleme

İstanbul’da yarın yapılacak ‘Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa’ yürüyüşü nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan yazılı açıklamaya göre düzenleme Galata Köprüsü çevresinde toplum ulaşım hatları için geçerli olacak.

Değişiklikler şöyle:

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

31 Aralık 2024 Salı: 22.00-02.00 arasında Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacak.

1 Ocak 2025 Çarşamba: 06.00-14.00 arasında Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında seferler durdurulacak.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı

1 Ocak 2025, Çarşamba: 06.00-14.00 arasında Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılamayacak. Bu süre zarfında Cibali-Küçükpazar istasyonları arasında tek yol işletmesi uygulanacak.

İETT hatlarındaki alternatif güzergahlar

Kapanacak yollar nedeniyle İETT’ye bağlı birçok hatta geçici güzergahlar belirlendi. İstanbullular anlık bilgi almak için ‘Otobüsüm Nerede’ uygulamasını kullanabilecek.

Etkilenen hatlar şunlar: 146B, 26, 26A, 28, 28T, 30D, 31E, 32, 33, 33E, 33ES, 33TE, 33Y, 35, 36KE, 38E, 46Ç, 50E, 50P, 54E, 54TE, 66, 70D, 70FE, 70KE, 74, 74A, 77Ç, 78, 78H, 79E, 79GE, 80, 82, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 99A, EM1, EM2.

Deniz ulaşımı da geçici olarak duracak

1 Ocak 2025 Çarşamba 04.00-12.00 arasında Galata Köprüsü çevresinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle deniz ulaşımında da aksama yaşanacak.

Bu hatlardaki seferler ikinci bir duyuruya kadar askıya alınacak.