Diken

Yaramazlara biraz batar!

2025'e ilk merhaba Yeni Zelanda'dan

Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda Türkiye saatiyle (TSİ) 14.00’te 2025’e ‘merhaba’ dedi.

Fotoğraf: 1News

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Pasifik Okyanusu’ndaki ülkeler 2025’i ilk karşılayanlar oldu.


Yeni Zelanda TSİ 14.00’de yeni yıla girdi.

Independent’in haberine göre başkent Auckland ile Wellington başta olmak üzere ülkede birçok kentte yeni yıl coşkuyla kutlanıyor.

Auckland’da binlerce kişi şehir merkezini doldurdu ve havai fişek gösterilerini izlemek için şehrin volkanik tepeler halkasına tırmandı.

Fotoğraf: Simon Dawson Photography / Supplied

Kentte ayrıca yerli kabileleri yansıtan bir ışık gösterisi de yapıldı.

Avustralya da TSİ 16.00’da 2025‘e girdi.

2025’te WhatsApp’ın kullanılamayacağı telefonların tam listesi

SON HABERLER

KKM'de düşüş sürüyor

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre KKM hesapları 28 Mart haftasında 20,6 milyar lira azalarak 758,4 milyar liraya geriledi. CNBC-e‘nin aktardığına göre KKM’nin 2025 seyri şöyle: Tarih KKM Bakiyesi (TL) Değişim 28.03.2025 758.446,92 20.557,99 21.03.2025 779.004,91 19.812,60 14.03.2025 798.817,51 26.592,52 7.03.2025 […]