2025'e ilk merhaba Yeni Zelanda'dan

Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda Türkiye saatiyle (TSİ) 14.00’te 2025’e ‘merhaba’ dedi.

Fotoğraf: 1News

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Pasifik Okyanusu’ndaki ülkeler 2025’i ilk karşılayanlar oldu.

Yeni Zelanda TSİ 14.00’de yeni yıla girdi.

Independent’in haberine göre başkent Auckland ile Wellington başta olmak üzere ülkede birçok kentte yeni yıl coşkuyla kutlanıyor.

Auckland’da binlerce kişi şehir merkezini doldurdu ve havai fişek gösterilerini izlemek için şehrin volkanik tepeler halkasına tırmandı.

Fotoğraf: Simon Dawson Photography / Supplied

Kentte ayrıca yerli kabileleri yansıtan bir ışık gösterisi de yapıldı.

Avustralya da TSİ 16.00’da 2025‘e girdi.