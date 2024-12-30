2025'te WhatsApp'ın kullanılamayacağı telefonların tam listesi

WhatsApp, işletim sistemleriyle entegrasyonunu değiştiriyor. Bu nedenle uygulama 2025’te akıllı telefonların bazılarında kullanılamayacak.
Metro’nun haberine göre WhatsApp için ilk uyumluluk güncellemesi Android işletim sistemi KitKat’a gelecek. Bu işletim sisteminden daha eskilerine sahip Android telefonlarda WhatsApp çalışmayacak.
1 Ocak 2025’ten itibaren WhatsApp kullanılamayacak Android akıllı telefonlar şöyle:
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
- Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014
- HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V
2025’in ilerleyen aylarında WhatsApp, benzer yaştaki iPhone’ları da desteklemeyi bırakacak.
Uygulama 5 Mayıs’ta iOS 15.1’den önceki sürümlerde çalışmayacak.
Şu anda WhatsApp’ı kullanabilen fakat 5 Mayıs 2025’ten itibaren uygulamayı çalıştırmayacak iPhone’lar şunlar:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus