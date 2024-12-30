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Yaramazlara biraz batar!

2025'te WhatsApp'ın kullanılamayacağı telefonların tam listesi

WhatsApp, işletim sistemleriyle entegrasyonunu değiştiriyor. Bu nedenle uygulama 2025’te akıllı telefonların bazılarında kullanılamayacak.

Fotoğraf: AA

Metro’nun haberine göre WhatsApp için ilk uyumluluk güncellemesi Android işletim sistemi KitKat’a gelecek. Bu işletim sisteminden daha eskilerine sahip Android telefonlarda WhatsApp çalışmayacak.


1 Ocak 2025’ten itibaren WhatsApp kullanılamayacak Android akıllı telefonlar şöyle:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
  • Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014
  • HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

2025’in ilerleyen aylarında WhatsApp, benzer yaştaki iPhone’ları da desteklemeyi bırakacak.

Uygulama 5 Mayıs’ta iOS 15.1’den önceki sürümlerde çalışmayacak.

Şu anda WhatsApp’ı kullanabilen fakat 5 Mayıs 2025’ten itibaren uygulamayı çalıştırmayacak iPhone’lar şunlar:

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

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