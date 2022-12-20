WhatsApp yanlışlıkla ‘benden sil’ ile silinen mesajı geri getiriyor: 5 saniye içinde ‘herkesten sil’ebilirsiniz

WhatsApp’ta pişman olduğunuz için silmek istediğiniz mesajı ‘herkesten sil’ yerine ‘benden sil’e basarak sildiyseniz, korkmayın. Yeni özellikle mesajı geri almak ve 5 saniye içinde ‘herkesten sil’mek mümkün olacak.

Özellikle gruplarda gönderildikten sonra pişman olunan mesajlarda işe yarayacak. Fotoğraf: Pixabay

WhatsApp bir süredir yanlışlıkla yazılan ya da yazdıktan sonra pişman olduğunuz mesajları silmek için ‘herkesten sil’ özelliğini sunuyor. Ancak mesajlaşma uygulamasında bir de ‘benden sil’ seçeneği var. Yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajı silmek istediğinizde ‘benden sil’ ile sildiğinizde geri dönüşü olmuyordu. Ancak WhatsApp bu durumu düzeltme yoluna gitti. Artık kullanıcı yanlışlıkla ‘Benden sil’ eylemini yaptığında geri alma seçeneği olacak. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık bireysel veya grup sohbetlerinde kendi mesajlarını silme işlemini geri alabilecek ve ‘herkesten sil’mek için beş saniyelik bir pencereye sahip olacak.

shiftdelete.net sitesinde yer alan habere göre, WhatsApp’ın yeni özelliği Android ve iPhone kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcıların bir sohbetteki tüm kişiler için mesajı silmesine olanak tanıyan ‘herkesten sil’ özelliği 2017’de kullanıma sunuldu. Bireysel ve grup sohbetlerinde yanlışlıkla mesaj gönderme sorununu çözmeye yönelik özellik başlangıçta yedi dakika ile sınırlıydı. Sonrasında özelliğin süresi 60 saate uzatıldı.