WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık mesajlar düzenlenebilecek

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajların gönderildikten sonra 15 dakikaya kadar düzenlenebilmesine izin vereceğini açıkladı.

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Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan ABD’li teknoloji devi Meta’nın açıklamasına göre, kullanıcılar, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak ‘düzenle’ seçeneğiyle 15 dakika içinde değişiklik yapabilecek.

Düzenlenen mesajlar ‘düzenlendi’ ifadesiyle işaretlenecek ancak mesajlaşılan kişiler düzenleme geçmişini göremeyecek.

Mesajlar ve yapılan düzenlemeler uçtan uca şifrelemeyle korunacak.

Söz konusu özellik, önümüzdeki haftalarda uygulamanın iki milyar kullanıcısına sunulacak.

Mesajlaşma uygulamasının rakipleri Telegram ve Signal tarafından bu uygulama çoktan hayata geçirilmişti.