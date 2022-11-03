WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Topluluklar

Meta, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta bugünden itibaren ‘gruplara‘ ek olarak, kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkanı tanıyan ‘topluluklar‘ özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

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Şirketin açıklamasına göre WhatsApp’ın yeni ‘topluluklar‘ özelliği sayesinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular kolayca okunabilecek.

Özellikle birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, artık birçok grubu tek bir çatı altında toplama fırsatına sahip olacak. Kullanıcılar, topluluğa gönderilen duyurulardan kolayca haberdar olabilecek. WhatsApp, getirdiği yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların, kendileri için önemli olan konularda daha büyük oluşumlar altında toplanabilmelerini amaçlıyor.

Özellik, aynı zamanda yöneticilere de daha geniş kontrol imkanları sunuyor. Topluluk üyelerine gönderilen duyuru mesajlarını belirlemenin yanı sıra yöneticiler, ‘Topluluklar‘a dahil edilecek gruplara ve kullanıcılara da karar verme yetkisine sahip olacak.

Kullanıcılar, Android’de sohbetlerin üst kısmında, iOS’ta ise alt kısımda yer alan yeni ‘Topluluklar‘ sekmesi aracılığıyla bu özelliğe erişebilecek, sıfırdan yeni bir topluluk oluşturabilecek veya mevcut gruplarını topluluklarına ekleyebilecek. Bir topluluğa katılan kullanıcılar, mevcut grupları arasında kolayca geçiş yapabilecek ve yöneticiler tarafından topluluktaki kullanıcılara gönderilen duyuruları okuyabilecek.

Kullanıcılar, gruptan sessizce ayrılabilecek

Yeni gelen özelliklerle birlikte tüm kullanıcılar, çevrimiçi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkanı elde edecek. Ayrıca, grupta konuşulanların gizliliğinin korunması adına WhatsApp topluluklardaki yöneticiler, gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma yetkisine de sahip olacak.

Kısa bir süre önce mesajlara emoji ile tepki verme özelliği, grup yöneticilerine mesaj silme yetkisi verilmesi, dosya paylaşımının 2 gigabayta kadar olan dosyaları destekleyecek şekilde artırılması ve 32 kişiye kadar tek dokunuşla sesli arama seçeneğinin getirilmesi gibi özellikleri kullanıma sunan WhatsApp, ‘Gruplar‘ı ve ‘Topluluklar‘ı daha da güçlendirecek yeni özelliklerin de yakın dönemde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Yeni gelen özelliklerle birlikte sohbet içi anketler düzenlemek ve aynı grup veya toplulukta bulunan kullanıcıların bir konuyla ilgili genel görüşünü öğrenmek mümkün olacak.

Ayrıca, daha geniş kitleleri bir araya getirmeyi hedefleyen WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya ve 1024 kullanıcıya kadar grup oluşturmaya imkan tanıyacak.