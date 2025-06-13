IAEA başkanı: Nükleer güvenlik için İran'a gidebilirim

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran’a güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim” dedi.

Fotoğraf: AA

Bu sabah İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vurdu. Saldırılarda altısı nükleer bilimci 14 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de hayatını kaybetmişti.

İsrail Ordusu (IDF), İran’ın nükleer programını hedef alan ‘önleyici, hassas ve eşgüdümlü bir saldırı’ başlatıldığını duyurmuştu.

Grossi, İran’ın, Natanz nükleer santralinin vurulduğu bilgisini kendileriyle paylaştığını belirterek nükleer tesislerin hiçbir koşulda hedef alınmaması gerektiğini birçok kez vurguladığını söyledi.

Rafael Mariano Grossi. Fotoğraf: AA

Başkan, nükleer tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarına ve IAEA kanunlarına aykırı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran’da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim.”