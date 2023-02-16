Hüsnü Öndül: Deprem bölgesinde ırkçılık

Bu hafta insan hakları savunucularının yaptığı iki basın açıklamasındaki taleplerini duyurmak istiyorum. İlki, İstanbul’da faaliyette bulunan, Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi tarafından yapılan “Depremin yarattığı yıkımı birlikte aşacağız, Birlikte yaşamak istiyoruz! Deprem sürecinde göçmenlere yönelik ayrımcı ve ırkçı uygulamalara karşı basın açıklaması” başlıklı basın açıklamasıdır.

Kuruluşlar açıklamalarında şu taleplerde bulundular: “Yetkililere sesleniyoruz; Mültecilere dönük tırmandırılan ırkçılık ve nefret dili hususunda önleyici tedbirler alınmasını, İstanbul dahil olmak üzere bütün illerin depremzede mültecilere açılmasını ve barınma sorununa acil çözüm bulunmasının elzem olduğunu belirtiyor ve herkesi bu noktada gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Depremin yarattığı her türlü tahribatın, ancak ve ancak insan hayatını önceleyen, ayrım yapmadan eşitliği gözeten politika ve uygulamalarla üstesinden gelebiliriz.

Hüsnü Öndül’ün yazısı