Hürriyet’ten çıkarılan gazetecilerin tazminat ve işe iade kararları kesinleşti

Hürriyet’ten sendikalaştıkları için işten atılan gazetecilerin Demirören Medya’ya karşı açtığı sendikal tazminat ve işe iade kararı istinaf mahkemesinde kesinleşti.

Doğan Holding’den Demirören Holding’e geçen Hürriyet’te Ekim 2019’da çok sayıda gazeteci evlerine yollanan tebligatla tazminatsız şekilde işten çıkarılmıştı. TGS de gazeteye dava açmıştı.

Alacak ve yetki davaları ayrıca görülürken, 23 Aralık 2021 günü mahkeme, Demirören’in gazetecileri ‘sendikal sebeplerle’ işten çıkardığına karar vermişti. Mahkeme, gazetecilerin işe iade edilmesine, işvereninin çalışanların bir yıllık brüt ücretleri kadar sendikal tazminat ve dört maaş boşta geçen süre tazminatı ödemesine hükmetmişti.

Karar dün istinaf mahkemesinde kesinleşti.

⚡️ Hürriyet'ten atılan üyelerimizle ilgili sendikal tazminat ve işe iade kararı istinafta bugün KESİNLEŞTİ. Mahkeme Demirören Medya'ya "sendikalı gazeteciyi işten atamazsın" dedi. Sıra diğer davalarımızda. #SendikaHürriyettir #GazetecilerinGücü pic.twitter.com/FX0EDOBTI5 — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 5, 2022

Kararla ilgili Hürriyet’ten çıkarılan gazetecilerden TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna şunları söyledi: ”İşe iade davalarımızı sendikal tazminatla kazanmış olmamız, Türkiye’de hem gazeteciler hem de işçi hareketi için büyük bir kazanımdır. Ne yazık ki son dönemde sendikal örgütlenmenin önünde engel oluşturan uygulamalar, düzenlemeler ve kararlar çıkıyor karşımıza. Ama Hürriyet davasında mahkeme, Demirören Medya’ya “Sen bu insanları haksız hukuksuz işten çıkardın. Sendika üyesi olduğu için, sendikal örgütlenme yürüttüğü için gazetecileri işsiz bırakamazsın, hepsini işlerine iade edeceksin” demiş oldu. Biz de en kısa zamanda işimizin başına dönmek istediğimizi Hürriyet gazetesine bildireceğiz. Medya patronları gazetecileri sahipsiz sanmasın. Bunu tüm meslektaşlarıma da söylemek isterim. Biz sendikamıza güvendik, sendikamızla birlikte hareket ettik ve el konmak istenen tüm yasal haklarımızı teker teker elde ediyoruz. Örgütlü hareket etmek önemli.”