Hürrem Sultan’ın portresi 126 bin sterline satıldı

Hürrem Sultan’ın portresi, müzayede evi Sotheby’s’in Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlediği açık artırmada 126 bin sterline (1 milyon 654 bin lira) satıldı.

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AA’nın haberine göre ‘İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları’ adlı açık artırmada, 1000 yıllık tarihi objeler, tablolar ve el yazmaları satışa çıkarıldı. 13. yüzyıldan kalma metal işleri, iki çift elmas ve zümrüt Babür gözlük, altın yaldızlı Kur’an-ı Kerim, astronomik aletler, İran minyatürleri ve bir Polonez halı satışa sunulanlar arasındaydı.

Türkiye’den İznik çinisi eserlerin de bulunduğu müzayede, Venedikli ressam Titian’ın bir takipçisi tarafından 16. yüzyılın sonu veya 17. yüzyılın başında yapıldığı düşünülen, Kanuni Sultan Süleyman’ın nikahlı eşi Hürrem Sultan’ın portresi 70 bin sterlinden satışa çıktı. Portreye 100 bin sterlin (1 milyon 306 bin TL) verildi. Alıcı, resim için komisyon ücreti dahil 126 bin sterlin ödeyecek.

Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’ın iki portresinden biri komisyon dahil 13 bin 860 sterlin (181 bin TL), diğeri de 17 bin 600 sterline (229 bin TL) satıldı. Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi ise 11 bin 340 sterline (148 bin TL) alıcı buldu.