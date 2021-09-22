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Yaramazlara biraz batar!

Hurda araçların şasi numaralarını değiştirip sattıkları gerekçesiyle yedi kişiye gözaltı

Hurda, ağır hasarlı, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda yedi kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte hurdaya ayrılmış araçların motor ve şasi numaralarını incelemeye aldı.


Hurda, ağır hasarlı, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan 34 aracın, motor ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığı tespit edildi.

Aydın merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, H.T. ve eşi İ.T., İ.K. ve babası Y.K’nın yanı sıra F.D, Y.Y. ve İ.K. ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 211 tabanca mermisi ve 12 av tüfeği fişeği bulundu. Tespit edilen araçlara da el konuldu.

Aydın emniyetine götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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