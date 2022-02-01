Hükümet ‘gurbetçi’nin kur farkına da talip

Kur korumalı mevduat sistemi yurt dışında yaşayan Türkler için de devreye girdi.

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Hükümet, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın Hazine tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

Yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle KKM’lere döviz bozdurarak geçişin düşük kalması sonrası hükümet gurbetçilerin dövizleri için de düğmeye bastı.

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkındaki tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

‘Gurbetçiler’ açtıkları hesapta tıpkı KKM’deki gibi TL’nin değer kaybetmesi durumunda kur farkını alacak. Bu parayı Merkez Bankası ödeyecek. İlave olarak faiz getirisi/kar payı sağlayacak.

TL sadece geçen yıl yüzde 45’in üzerinde değer kaybederken, bu yıl ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına karşı yine en kırılgan para birimlerinden biri olması bekleniyor.