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Yaramazlara biraz batar!

HSK Yargıtay’a altı yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay’a altı yeni üye seçildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Genel Kurul, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han’ı Yargıtay üyeliğine seçti.


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Akşam Postası / 25 Temmuz 2023

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