HSK Yargıtay’a altı yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay’a altı yeni üye seçildi.
AA’nın haberine göre Genel Kurul, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han’ı Yargıtay üyeliğine seçti.
Yaramazlara biraz batar!
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkaı Prof. Dr. Nejla Kurul’un itiraz üzerine bir kez daha üniversiteyle bağı kesildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay’a altı yeni üye seçildi.
Diken, farklı kentlerdeki CHP’lilerle görüşerek kurultay sürecini ve değişim tartışmalarını okurlarıyla buluşturuyor. İlk durak Eskişehir.
Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan beş gazeteciden biri tutuklandı.
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