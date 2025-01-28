HSBC, Türk şirketlerinin karında yüzde 25 düşüş bekliyor

Britanya merkezli HSBC, Türkiye’de toplam banka dışı karın yıllık yüzde 25 ve çeyreklik yüzde 27 düşmesini bekliyor.

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Blomberg HT‘nin aktardığına göre HSBC, Borsa İstanbul şirketleri için geçen yılın son çeyreğinde yıllık olarak banka dışı şirketlerin karında yüzde 25 ve bankacılık sektörünün karlarında yüzde 45 düşüş beklediğini açıkladı.

Bankalar dışındaki şirketler için, toplam karın yıllık bazda yüzde 25 ve çeyrek bazında yüzde 27 düşmesini beklediğini belirten HSBC karlardaki düşüş beklentisinin nedeninin iç talep olduğunu söyledi.

TL değer kaybına kıyasla daha yüksek enflasyona ve EUR/USD paritesinin zayıflamasının sabit marjlı sözleşmeleri olmayan ihracatçılar için daha fazla baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

HSBC’ye göre geçen yılın dördüncü çeyreği, hem sektör hem de şirket düzeyinde finansal performans açısından karışık görünüyor.

Dayanıklı tüketim malları için zayıf kar marjı eğiliminin 4’üncü çeyrekte de devam etmesini bekleyen HSBC, havacılık sektörününse olumlu bir finansal performans gösterdiğini belirtti.

Yılın 4’üncü çeyreğinde diğer gıda şirketlerine kıyasla Migros daha iyi marj profiliyle öne çıktı.

Öne çıkan diğer sektörler telekomünikasyon, savunma ve sigorta oldu.

HSBC, “Garanti, 4Ç24 NI’si İşbank, YKB ve Akbank’ın toplamından daha yüksek olan emsalleri arasında en yüksek net kar ve öz kaynak getirisi üretmeye devam ediyor” dedi.

HSBC’nin ‘al’ tavsiyesi verdiği hisseler:

AgeSA

Akbank

Aselsan

BIM

Coca-Cola İçecek

DO & CO

Emlak Konut GYO

Enka İnşaat, Ford Otosan

Garanti

İşbankası

İş GYO

Koç Holding

Mavi

Medical Park

Migros

Pegasus

Sabancı Holding

Şok Market

Tav Havalimanları

Torunlar GYO

Turkcell

Türk Hava Yolları

Türkiye Sigorta

Ülker Bisküvi

HSBC’nin ‘tut’ tavsiyesi verdiği hisseler:

Anadolu Efes

Arçelik

Doğuş Otomotiv

Enerjisa

Erdemir

Hepsiburada

Şişecam

Tekfen Holding

Tofaş

Türk Telekom

Türk Traktör

Vakıfbank

Yapı Kredi

HSBC, Halkbank ve Petkim hisseleri içinse ‘azalt’ tavsiyesi verdi.