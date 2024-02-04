HSBC Merkez Bankası’ndan politika değişikliği beklemiyor

Britanya merkezli HSBC, Merkez Bankası’ndaki (MB) başkan değişiminin politikalarda değişikliğe yol açmasını beklemediğini duyurdu.

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Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Hazine ve Maliye bakanlığına Mehmet Şimşek, MB başkanlığına Hafize Gaye Erkan getirilmişti. İkili, ekonomi yönetiminde piyasa dışı uygulamaların bırakılacağını ve ‘rasyonel düzene geçileceğini’ açıklamıştı. Önceki ekonomi yönetiminde yüksek enflasyona rağmen faiz oranı yüzde 8,5’e indirilmişti ancak yeni ekonomi yönetimi kademeli artışlarla faizleri yüzde 45’e yükseltmişti.

Erkan, cuma günü ‘affını istemesi’nin ardından görevden alınmış, yerine yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Bu gelişmeler ışığında ekonomi politikalarında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği tartışılmaya başladı. Ekonomi yönetimi Erkan’ın kendi kararıyla görevinden ayrıldığını ve politikaların aynen süreceğini belirtti. Ancak MB başkanı değişiminin yankıları sürüyor.

Son olarak Britanya merkezli HSBC, herhangi bir değişiklik beklemediğini açıkladı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre banka, yayınladığı bir notta başkanlık değişiminin politikaları değiştirmeyeceğini ve bu yıl boyunca politika faizinin sabit kalmasını beklediğini kaydetti. Bankaya göre MB’nin sıkılaştırma süreci geçen ay sona erdi.