Morgan Stanley faiz indirimi bekliyor

Morgan Stanley, Merkez Bankası’ndan (MB) ocakta 250 baz puan faiz indirimi bekliyor.
Bloomberg HT‘nin aktardığına göre Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın 23 Ocak’taki toplantısında 250 baz puan faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor.
Banka yayınladığı son notta, MB’nin gelecek indirimler ve veri bağlantılı yaklaşımları için yönlendirmesini devam ettireceğini öngördü.
Morgan Stanley değerlendirmesinde sterilizasyon araçlarının TL likiditesindeki son artış göz önünde bulundurularak odakta kalmaya devam edeceğini söyledi.
Banka ekonomistlerinin değerlendirmelerine göre makro stratejide yüksek reel faizler, carry trade işlemlerinde destek olmaya devam edecek.
Yatırımcıların, düşük faizli para birimlerinden borç alarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına ‘carry trade’ deniyor.
Morgan Stanley, MB’nin politikayı gevşetme konusunda temkinli olacağını ve bu durumun enflasyon beklentilerini aşağı çekeceğini düşünüyor.