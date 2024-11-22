Morgan Stanley Türkiye için faiz indirimi beklentisini öne çekti

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) son kararının ardından faiz indirimi beklentisini bir ay öne çekti.

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MB Para Politikası Kurulu yüzde 50 olan politika faizini sekizinci kez sabit bırakmıştı.

Morgan Stanley karar sonrası Ocak 2025 olan faiz indirim beklentisini Aralık 2024’e çektiklerini duyurdu.

Bloomberg HT‘nin haberine göre kurum ekonomisti Hande Küçük’ün paylaştığı raporda “Daha yumuşak bir ton ve örtülü reel faiz yönlendirmesi Merkez Bankası’nın gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine başlamaya hazırlandığı sinyalini veriyor” dendi.

Sıkı para duruşunun hâlâ hakim olduğu belirten Küçük manşet enflasyonun kasımda aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 46,5, aralıkta aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 44,5’e gerileyeceğini, bu durumun aralıkta 200 baz puanlık faiz indirimi için alan açacağını ve reel faiz oranını pozitif tutacağını öngördü.

Açıklama şöyle tamamlandı: “Enflasyondaki yavaşlama duraklarsa faiz indirimlerine ara verilebilir veya Merkez Bankası daha küçük adımlarla indirimlere devam edebilir.”