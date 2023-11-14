HSBC Türkiye’deki 23 şubesini kapatıyor

HSBC Holdings Plc’nin Türkiye birimi, 23 şubesini kapatma kararı aldı.

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Bloomberg’in soruları üzerine bankadan yazılı açıklama geldi. Bloomberg HT’nin haberine göre açıklama şöyle:

“Birikim yönetimi ve bireysel bankacılık alanındaki faaliyetlerimizi önümüzdeki büyüme fırsatlarından daha da iyi yararlanabilmek üzere yeniden tasarlarken, kurumsal ve küresel bankacılıkta odağımızı ve hizmetlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.”

Açıklamanın devamında “Aldığımız aksiyonlar etkinliğimizi artıracak, faaliyetlerimizi optimize edecek ve müşterilerimize Türkiye’deki 44 şubemizle en iyi bankacılık hizmetini sunmamızı destekleyecek” dendi.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, eylül itibarıyla bankanın 67 şubesi ve bin 712 çalışanı bulunuyordu. Banka açıklamasında yeni düzenlemeler sonrası çalışan sayısının nasıl etkileneceği belirtilmedi.