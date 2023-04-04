Hollanda’da tren kazası: En az bir ölü, 30 yaralı

Hollanda’da yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az bir kişinin öldüğü ve çoğu ağır 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

Kaza, sabah sularında Lahey yakınlarında meydana geldi.

Reuters’ın aktardığına göre, 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar olay yerinde tedavi ediliyor.

Leiden şehrinden Lahey’e giden trenin ön vagonunun kazadan sonra raydan çıkarak bir tarlaya yöneldiği aktarıldı. İkinci vagonun yan yattığı ve arka vagonda yangın çıktığı ancak daha sonra söndürüldüğü belirtildi.

Kazanın nedeni henüz belli değil.

İlk olarak trenin, bir yük trenine çarptığı dile getiriliyordu. Hollanda Demiryolları (NS) sözcüsü Erik Kroeze, kazaya bir yük treninin karıştığını ancak ayrıntı vermedi.

Hollanda Demiryolları, Leiden ile Lahey’in bazı bölgeleri arasındaki trenlerin kaza nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.