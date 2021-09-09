Hollanda’da TikTok’a 6 milyar avroluk dava

Hollanda’da Stichting Massaschade & Consument Vakfı, sosyal paylaşım sitesi TikTok’a, veri güvenliği ihlali sebebiyle 6 milyar avroluk (60 milyar lira) dava açtığını açıkladı.

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AA’nın vakfın açıklamasından aktardığına göre dava, Hollanda’daki 4,5 milyon TikTok üyesi adına başkent Amsterdam’daki mahkemede açıldı.

Mahkeme tarafından davaya ilişkin ilk incelemenin 6 Ekim’de yapılacağı açıklandı.

Açıklamada, ‘TikTok’un verileri uygunsuz şekilde işlediği, reklam içeriklerinde usule aykırı hareket ettiği, zararlı içeriklere karşı yeterli korumayı sağlamadığı ve kullanıcıların kişisel verilerini, bu verilerin korunmasında güvenli olmayan Çin ve ABD gibi ülkelere sattığı’ belirtildi.

Üçüncü dava

Bu, Hollanda’da veri güvenliği sebebiyle TikTok’a karşı bu yıl açılan üçüncü dava. Diğer iki davanın aksine Massaschade & Consument Vakfının davası, yetişkinler dahil Hollanda’daki tüm TikTok kullanıcılarını kapsıyor.

Hollanda’da, kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce TikTok’a karşı açılan ilk davada Tüketiciler Birliği ve kişisel verilenin korunmasını amaçlayan bir vakıf 2 milyar avroluk tazminat talep etmişti.

Haziran ayında Hollandalı Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından açıklan ikinci davada TikTok’un ‘çocuk kullanıcıların veri gizliliği ve güvenliğini ihmal ettiği’ iddiasıyla TikTok’tan 1,4 milyar avro talep edilmişti.

Temmuz ayında ise Hollanda’da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA), TikTok’a, ülkede çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Felemenkçe dilinde yeterli açıklama sunmadığı için 750 bin avro idari para cezası vermişti.