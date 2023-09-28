Hollanda’da silahlı saldırı: Üç ölü

Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Rotterdam Polisi’nin X hesabından (Eski adıyla Twitter) paylaşılan açıklamada, Rotterdam’da yaşayan 32 yaşındaki şüphelinin bugün öğleden sonra düzenlediği ilk silahlı saldırıda bir annenin hayatını kaybettiği, ağır yaralanan 14 yaşındaki kızının da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İkinci saldırının Erasmus Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırıda da 43 yaşında bir kişinin öldüğü bildirildi.

Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, düzenlediği basın toplantısında, 32 yaşındaki şüphelinin tek başına iki silahlı saldırı düzenlediği bilgisini verdi.

Hayvan istismarından sabıkası var

Saldırganın molotof kokteyli atarak hastanede yangın çıkardığını belirten Westerbeke, şüphelinin silahıyla birlikte yakalandığını ve üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğunu ifade etti.

Saldırıların tek kişi tarafından düzenlendiğinin değerlendirildiğini ve saldırganın niyetinin araştırıldığını belirten polis, şüphelinin 2021’de hayvan istismarından sabıkasının bulunduğuna dikkat çekti.