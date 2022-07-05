Hollanda’da sanat eserleri mercek altında: Nazi yağmalaması olabilir mi?

Hollanda’da meclis binasında 20 yılı aşkın bir süredir vekillerin nereden geldiğini düşünmeden seyrettiği balıkçı tekneleri tablosu şimdi mercek altında.

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Uzmanlar Hendrik Willem Mesdag’ın 19’uncu yüzyıldan kalma ‘Fishing Boats off the Coast’ isimli tablosunun Nazileri yağmaladığı sanat eserlerinden olup olmadığına bakacak.

Tablonun incelenmesi geniş kapsamlı yeni bir girişimin parçası. Hollanda Kültürel Miras Ajansı ülkede müzelerde ve kamusal alanlarda sergilenen eserleri değerlendirmeye tabi tutuyor.

2’nci Dünya Savaşı sonrası Almanya’da Hollanda’ya sanat eserlerinin korunmasından sorumlu ajans yağma sanat tanımına daha geniş bir açıdan yaklaşarak çoğunlukla Yahudi ailelerden alınan parçaları iade etmeyi amaçlıyor.

Ajans sözcüsü Dolf Muller “Eğer bir aile güvenli bir ülkeye gidebilmek için bir şeyler sattıysa burada özgür iradeden söz etmek mümkün değildir” dedi.

Dört yıl sürecek çalışmada ulusal koleksiyonda bulunan 3 bin 500 sanat eseri incelenecek.

Danışman Perry Schrier ise yaptıkları işi 80 yıllık eski davaları çözmeye benzeterek araştırmanın zorluğuna dikkat çekti.

Mesdag imzalı tablo kimliği bilinmeyen bir satıcı aracılığıyla 1941’de, Nazi Almayası’nın Hollanda’yı işgalinden bir yıl sonra müzayede evi The Hague tarafından açık artırmayla satılmış.

Savaş sonrası Almanya’da bulunarak Hollanda’ya getirilen eserin orijini zamanın imkanlarının yetersizliği nedeniyle bulunamamış.

Schrier araştırmacıların şimdi yeni teknolojik imkanlara, arşivlere ve neredeyse silinmiş yazıları tespit edebilen kameralara sahip olduklarını belirtti.

Araştırma süresince güvenlikli bir depoda tutulacak tablonun arkasında bulunan Villa Erica isimli müzayede evinin etiketi sayesinde orijinal sahibini bulmayı umduklarını ifade etti.

Şayet varisleri bulunursa satmak zorunda kaldıklarını kanıtlamaları halinde eseri geri alma şansları var.