Hollanda’da seçim, Türkiye’de sonuç!

Hollanda’da sandıklar henüz kapanmadan Türkiye’deki bazı Twitter kullanıcıları, gazeteciler ve medya kuruluşları Tuncelili Dilan Yeşilgöz’ü başbakan ilan etti.

Dilan Yeşilgöz. Fotoğraf: Twitter

Hollanda bugün sandık başına gitti. Sandıklar Türkiye saatiyle 23:00’te kapanacak. Anketlere göre dört büyük partinin her birinin 20 ila 30 milletvekili kazanması bekleniyor. Çok sayıda küçük parti de seçim yarışının içinde. Hollanda meclisinde 150 sandalye bulunuyor. Anketlere göre koalisyon çıkması kesin.

Hollanda koalisyonlara alışkın bir ülke. Koalisyon görüşmeleri ortalama üç ay sürüyor. Önceki koalisyon hükümetinin kurulması için yürütülen görüşmelerse 300 gün sürmüştü.

Özetle, seçim sonuçları bugün yarın belli olacak ancak yeni başbakanın belirlenmesi haftalarca, hatta aylarca sürebilir.

Tunceli kökenli Dilan Yeşilgöz de başbakanlık için güçlü adaylardan. Yeşilgöz’ün partisinin az farkla birinci gelmesi bekleniyor ancak tek başına iktidar şansı yok.

Türkiye’deki bazı Twitter kullanıcıları, medya kuruluşları ve gazetecilerse Hollanda’da daha sandıklar bile kapanmadan Yeşilgöz’ü başbakan ilan etti.

Hollandalı gazeteci ‘çıldırdı’

O derece ki gazetecilik kariyerini Türkiye’de sürdüren Hollandalı gazeteci Ingrid Woudwijk, ‘çıldırma’ noktasına geldi.

ayyy çıldıracağım gazeteciler haber paylaşmaya devam ediyorlar. sandıklar bile kapanmadı, Türkiye saati 23.00 e kadar oy vermeye devam ediyor — Ingrid Woudwijk (@deingrid) November 22, 2023

Hollandalılar daha oy kullanırken Türkiye’de Dilan Yeşilgöz’ü başbakan ilan eden tweet’lerden bazıları şöyle: