Hollanda parlamentosundaki ‘bomba’ sahte çıktı

Hollanda polisi, Lahey kentindeki parlamento binasını bomba ihbarı nedeniyle boşalttı. Ama ‘bomba’nın sahte olduğu anlaşıldı.

Hollanda parlamentosunda bomba ihbarı. (AA)

Lahey polisi, patlayıcı ekibinin şehir merkezindeki bir binada paketi incelediğini ve yaklaşık bir saat sonra insanların tekrar içeri girmesine izin verildiğini söyledi.

Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, tahliyenin nedeninin kendisine gönderilen sahte bir bomba olduğunu idda etmişti.

Wilders, Twitter paylaşımında, “Bana gönderilen, içinde oyuncak ayı ve tellerin olduğu bir paket parlamentonun posta odasına teslim edildi. Neyse ki patlayıcı yok ve tehlikeli değil ama kesinlikle eğlenceli değil” diye yazdı.

Wilders, ölüm tehditleri nedeniyle yıllardır sıkı güvenlik önlemleri altında yaşıyor.