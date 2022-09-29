Hollanda Covid’e yakalanan sağlık çalışanlarına 15 bin avro tazminat ödeyecek

Hollanda hükümeti, koronavirüs salgının ilk dalgasında işyerinde Covid’e yakalanan ve bu nedenle uzun süreli sorunlar yaşayan sağlık çalışanlarına, bir defaya mahsus 15 bin euroluk tazminat ödemeye hazırlanıyor.

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BBC’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Uzun Süreli Bakım ve Spor Bakanı Conny Helder, ödeneğin, maluliyet yardımı veya geçiş planı olarak değil, ‘sağlık çalışanlarının yaşadığı acıların tanınması’ amacıyla hazırlandığını söyledi.

Hükümetin hazırladığı ‘isteğe bağlı tazminat’ planı, 2020’nin Mart ve Haziran ayları arasında Covid hastalarına doğrudan bakım sağlayan, yakından ilgilenen ve bu süreçte kendileri de hastalanarak uzun süreli şikayetler yaşayan sağlık çalışanlarını kapsıyor.

Bakan Helder, koronavirüs salgınını ilk dalgası sırasında büyük çaba gösteren sağlık çalışanlarının, Covid sonrası uzun süreli şikayetlerin ciddi sonuçlarını yaşamasını üzücü bulduklarını söyledi.

Hollandalı bakana göre, bu nedenle hükümet, bu sağlık çalışanları için bir şeyler yapılıp yapılamayacağını araştırdı.

Bu kapsamda, ilk dalgada iş yerinde Covid’e yakalanan ve uzun süre sağlık sorunları yaşayan personele bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin euro ödenmesi kararlaştırıldı.

Hükümetin ‘sağlık çalışanlarının yaşadığı acıların kabulü’ amacıyla hazırladığı öneri, Çarşamba günü Danıştay’a gönderildi.

Hükümet, Danıştay’dan böyle bir genel ödeneğin yasal dayanağı ve istenmeyen bir emsal oluşturup oluşturamayacağı konusunda tavsiye istedi.

Hükümet ayrıca bu miktarın diğer devlet yardımlarına kıyasla adil olup olmadığını değerlendirmesini de talep etti.

Danıştay’ın tavsiyesi doğrultusunda hükümet, öneriye son şeklini vererek hızla hayata geçirmek istiyor. Bu nedenle, Danıştay’dan mümkün olan en kısa sürede görüşünü bildirmesini talep etti.