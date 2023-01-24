Hollanda büyükelçisi, Kuran saldırısından sonra bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in ardından Hollanda’da da düzenlenen bir eylemde Kuran’ın hedef alınması nedeniyle Hollanda’nın Ankara büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

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Dışişleri’nin açıklamasında Hollanda’nın provokatif eylemlere izin vermemesinin talep edildiği belirtilerek “İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak’ta kutsal kitabımızı hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz” dendi.

Açıklamada Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaları ve bu tür olayların tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmelerinin beklendiği de belirtildi.

İsveç-Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, üç gün önce, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran’ın bir kopyasını yakmıştı. İsveç makamları Kuran’ın yakılmasına izin vermiş ve sonrasında İsveç-Türkiye ilişkileri gerilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsveç’e seslenerek “Türkiye Cumhuriyeti’nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz” demişti.