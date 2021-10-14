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Yaramazlara biraz batar!

Hollanda başbakanına suikast planlayan Yavuz O. tutuklandı: ‘Her şeye izin var’ diye yazmış

22 yaşındaki bir Türkiye vatandaşı, Hollanda Başbakan Mark Rutte’ye suikast planlama suçundan tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Yavuz O. adlı zanlının Telegram yazışmaları da ortaya çıktı. Hollanda güvenlik güçleri yazışmaları ‘saldırı hazırlığına dair kışkırtıcı ifadeler’ diye yorumladı.


‘Silahını çek ve ateş et’

Euronews Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre zanlı Telegram grubunda hükümet üyelerinin bulunduğu fotoğrafa şu yorumu yaptı: “Gerçekten onlar sayesinde Hollanda mahvoldu. Hepsini vurmak için gerekenlere sahip miydin? Bir arabadan. Pencereyi aç. Silahını çek ve ateş et.”

‘Protestocu değil, devrimci arıyorum’

Yavuz O. yardım için insan da toplamış: “Önce dövüşçüleri alın. Sadece herhangi bir dövüşçü değil, bir şeyler yapmak isteyen ciddi insanlar. Protestocular aramıyorum. Devrimciler arıyorum. Nişancılar, vurucular, silahlar, şiddet. Her şeye izin var.”

Saldırı hazırlığında olduğu belirtilen Yavuz O. önümüzdeki hafta Lahey’de mahkemeye çıkacak.

Rutte’nin ise korumaları artırıldı.

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