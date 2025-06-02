'Hizmet'ten kendine oy vermeyi unuttu; kurayla muhtar oldu

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Eti Mahallesi’nde kendisi için oy atmayı unutan Zekai Seyhan kurayla muhtar seçildi: “İnsanlara hizmet etmekten kendimi unutmuşum.”

Fotoğraf: AA

Mevcut muhtarın ölümü nedeniyle 1430 seçmen yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti.

Seçmenler adaylar Erhan Türemen, Gökhan Yurter ve Zekai Seyhan için saat 17:00’ye kadar oy kullandı.

Oy kullanmayı unutan adaylardan Zekai Seyhan son anda sandığa gitti ancak süre geçtiği için oy kullanmasına izin verilmedi.

Sayımda Yurter 347, Seyhan ve Türemen 533’er oy aldı.

Oyların eşit olması nedeniyle kura çekimine gidildi ve Seyhan mahalle muhtarı seçildi.

Esnaf emeklisi ve üç çocuk babası Seyhan duygularını AA’ya anlattı:

“Emeklilikten sonra böyle bir şey nasip olduğu için mutluyum. İnsanların sorunlarıyla ilgilenmeyi çok seviyorum. Mahallemizin insanları güzide insanlar. Mahallemiz güzel, mahallemize değer kazandırmak için bir şeyler yapmaya çalışacağım.

Mahalle sakinlerimiz sağ olsun desteklediler, çok teşekkür ederim. Seçim çok güzel geçti. Arkadaşlarımızla beraber hiçbir sıkıntımız olmadan başladık.

Seçim ruhundan mı veya vatandaşla ilgilenirken yaşanan yoğunluktan mı bilmiyorum oy kullanmayı unutmuşum. İnsanlara hizmet etmekten kendimi unutmuşum.

Kurada da şansımız varmış, biz çıktık. Kendime oy atabilseydim oyum 534 olacaktı, atamadığım için 533 oldu. Herhalde bir ilk oldu. Nasip varmış, kendi oyumuzu kaybederken Allah bize geri nasip etti. İnşallah ben de halkıma, mahalleme iyi hizmet vereceğim.”



