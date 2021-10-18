İstanbul’da en çok kadın muhtar hangi ilçelerde?

İstanbul’da en fazla kadın muhtarın bulunduğu ilçeler listesinin başında Beşiktaş ve Kadıköy ilçesi yer alıyor. İki ilçedeki mahallelerin yarısından fazlasında kadın muhtarlar görev yapıyor.

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AA’nın 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, İstanbul genelindeki 962 mahallenin yaklaşık 150’sinde kadın muhtar görev yapıyor. Kentteki kadın muhtarların payı yaklaşık yüzde 16.

23 mahallesi bulunan Beşiktaş’ın 14 mahallesinde başka deyişle yüzde 61’inde mühür kadınlarda. Beşiktaş’ı 12 kadın muhtarla takip eden 21 mahalleli Kadıköy’de ise kadın muhtarların oranı son seçimde yüzde 57’ye yükseldi. Beylikdüzü’nde kadın muhtar oranı ise yarı yarıya. İlçedeki 10 mahalleden beşini kadınlar yönetiyor.

Bağcılar, Bayrampaşa, Çatalca, Esenler, Sultangazi ve Tuzla’da sadece birer kadın muhtar bulunuyor. Adalar, Arnavutköy, Bahçelievler, Kağıthane ve Sultanbeyli’nde 88 mahallede muhtarlık mührü erkeklerin elinde bulunuyor.

Beşiktaş’ın Abbasağa Mahallesi’nde 1994’ten beri altı dönemdir muhtarlık yapan evli, iki çocuk annesi ve dört torun sahibi Yüksel Sağat (70), “Yaşlılarla çok ilgileniyorum. Kimsesiz teyzelerime refakatçi buluyorum, hastaneye gönderiyorum. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Muhtarlığa gelen herkes buradan mutlu gidiyor” dedi.

E-devlet’ten evrak alınabildiği için muhtarların vazifesinin işlem anlamında çok azaldığını vurgulayan Sağat, “Biz sokakların şikayetini dinleyerek, ilgili kurumlara bildiriyoruz, gerek belediyeye, gerek emniyete, BEDAŞ’a, İSKİ’ye, İGDAŞ’a derken bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bir çoğunu da çözüyorum çok şükür” dedi.

Sağat, muhtarlık çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk anlamında, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yardım ettiğini dile getirerek özellikle kız öğrencilere burs sağladığını ve eğitime çok önem verdiğini ifade etti.

Beşiktaş’taki her seçimde kadın muhtar sayısının arttığını belirten Sağat bununla gurur duyduklarını söyledi.

Bir çocuk ve bir torun sahibi Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Muhtarı Gülşen Ergün (57) 54 yıldır mahallede yaşıyor.

Muhtar Ertan Kurtlutepe’nin Kasım 2020’de Covid-19 nedeniyle ölmesinin ardından Haziran 2021’de yapılan ara seçimde muhtar olduğunu anlatan Ergün şunları söyledi: “(Beşiktaş’taki 14 kadın muhtar) Ben Türkiye rekorunun da bizde olduğunu düşünüyorum. Bunu Muhtarlar Konfederasyonu da onayladı. Daha başarılı oluyoruz, ince bakıyoruz, ayrıntı görüyoruz. Onun için de tercih sebebi olabiliriz. Artık biraz evimizden çıkmalı, biraz daha sosyal olmalıyız. Dünya genelinde kadının yeri apayrıyken, Türkiye genelinde de apayrı olmalı.”

Öğrencilerin muhtarlığa gelerek ders çalışabildiğini ve bunun için muhtarlıkta küçük bir kütüphane kurduğunu söyleyen Ergün, sözlerini, “İsterlerse onlarla internetimi paylaşıyorum. Derslerini çalışabiliyorlar. O kütüphaneden isteyen gelip kitabını alabiliyor” diye tamamladı.