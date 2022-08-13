Hisarcıklıoğlu: Kamu bankaları kredide normalleşmeye başladı

Kamu bankalarıyla üç gün önce bir araya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 25 Haziran itibariyle kredi kullanımında çıkarılan zorlukların ortadan kalkmaya başladığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Özel bankalara yönelik faiz limitlerinin yüksekliği ile ilgili rahatsızlığımız sürüyor” dedi.

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Geçen haftalarda reel sektör temsilcileri Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na, kredilere erişimde zorluklar çektiği ve düşük politika faizine rağmen kredilerde maliyetlerin yüzde 40’ı aştığı eleştirilerini yapmış, MB Başkanı ise sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçlamıştı.

Ardından TOBB’da bir araya geldiği reel sektör temsilcilerine Kavcıoğlu, ‘stokçulukla’ ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geçen haftaki toplantıda, Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30-50 arasında faiz uyguladığını, bazılarının da hiç kredi vermediğini söylemişti.

Konuyla ilgili şikayetlerini paylaşan Hisarcıklıoğlu, üç gün önce de kamu bankaları yöneticileriyle reel sektörü bir araya getirmişti.

Reel sektör temsilcileriyle kamu bankaları görüşmesinde, banka yöneticilerinin ”Rüzgar Türkiye lehine, yılbaşına kadar sabredin” dediği ortaya çıkmıştı.

Bugün Kırklareli Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye’de bana dönüşler başladı. ‘Kamu bankalarının Haziran 25’ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım’ diyorlar. Öteki taraftan şimdi özel bankalarla da ilgili sorunlarımız var. Onların faiz limitlerinin yüksekliği ile ilgili büyük bir rahatsızlığımız var. İnşallah ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz”.